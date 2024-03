‘Dierenridder’ Graus bepaalt PVV-koers dierenwelzijn niet langer

De gewijzigde verhoudingen in de Tweede Kamer (honderd zetels rechts van het midden) zijn inmiddels duidelijk merkbaar: er waait een nieuwe wind op Het Binnenhof. Ook op het gebied van thema’s die de paardensector aangaan. Het verbond tussen de PVV (of beter gezegd: Dion Graus) en het progressieve deel van de Kamer op het gebied van dierenwelzijn bestaat niet langer en als resultaat daarvan is de in 2021 aangenomen wijziging van de Wet Dieren nipt voor de eindstreep (de wetswijziging zou in juli van dit jaar ingaan) gesneuveld.