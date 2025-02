Dion Graus krijgt programma over dierenleed bij Ongehoord Nederland

PVV'er Dion Graus krijgt bij Omroep Ongehoord Nederland (en dus bij de NPO) een programma over dierenleed. De Telegraaf bracht dat nieuws in december al en inmiddels zijn de eerste opnames voor het programma gemaakt, zo meldde het AD onlangs. Volgens Graus gaat het programma over dierenleed en bekende Nederlanders.