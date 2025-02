Gemeente Amsterdam begint project om ‘positief welzijn’ in paardenhouderij en -sport te verbeteren

Gemeente Amsterdam begint een project om het welzijn in de paardenhouderij en -sport te verbeteren. "Een belangrijke ambitie uit de Agenda Dieren 2024-2026 is om landelijk koploper te worden op het gebied van positief welzijn in de paardensport. Dit doen we samen met paardenhouders en de branche", meldt de Gemeente op de website.

Over ‘positief welzijn’ meldt de gemeente: “Positief welzijn betekent dat dieren zelf keuzes kunnen maken. Zoals zelf bepalen wanneer ze de kudde opzoeken, rust nemen of spelen. Voor paarden betekent het bijvoorbeeld dat ze zelf kunnen beslissen wanneer ze willen eten, maar ook dat ze over verschillende soorten voedsel kunnen beschikken.”

Samen met paardenhouders, KNHS en FNRS

De gemeente wil dit samen met paardenhouders, ondernemers en de branche bereiken: “Wij nodigen particuliere paardenhouders, ondernemers en maatschappelijke organisaties uit om vanaf maart 2025 met ons in gesprek te gaan. Samen met de Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra (FNRS), de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) en lokale paardenhouders werken we aan een gezamenlijke missie om de paardensport in Amsterdam naar een nog hoger welzijnsniveau te tillen.”

“We horen graag uw mening en ideeën. Maar ook welke juridische en financiële obstakels het realiseren van welzijnsambities in de weg staan.”

Planning

De gemeente heeft de volgende planning bij dit project:

Begin 2025: bijeenkomst met paardenhouders.

Voorjaar 2025: vervolgbijeenkomst waarin we doelen en kansen voor positief welzijn opstellen in een gezamenlijk document. Ondertekenaars gaan de intenties intensief uitdragen. Ondertekenaars kunnen cofinanciering krijgen voor welzijnsmaatregelen.

Later in 2025: start van de aanvraagperiode (tot en met 2026) voor cofinanciering van de welzijnsmaatregelen.

2026: we bereiden met de wethouder een eventueel vervolg voor op dit project.

