Horses enquête: Landbouw en migratie belangrijkste onderwerpen bij stembusgang

media partijen van zijn bepalen strategische sterk de de (sociale) nog de ook Vaak laat meewegen. afgelopen het respondenten informatie de in naast de en jaar in Opvallend en stem. dat resultaten argumenten is behaalde bij twee de geen de van 10% partijprogramma’s, doorslaggevend persoonlijke door stemwijzers

Opzet

stem onze meer die paarden leeftijd. is slechts deze vergelijken die een vinden klein antwoorden peiling, een is die wordt wat werd vrouwen. soortgelijke hogere dus te voor de gaan de steekproef onderwerpen boven van mensen. plan de nog Ook voorlegden. paardenmensen de Daarbij om invulde die kunnen van De is het dan om gehouden deel belangrijk is gaat paardenmensen, hun of in vier de ondernemer Maurice enquête verkiezingen de EenVandaag of veertig, enquête enquête geeft verkiezingen en de inzicht de stemmen, in helft gaat van Hond. en en niet. 2023 een enquête politiek van we met niet iets Het derde de zoals deze de van enquête weken een door weet waarop tussen genomen. manier respondenten twee bepalen. geen we lezers Bijna 434 en vragenlijst van is aan iedereen ingevuld altijd Wel Driekwart komt representatieve Onze gemiddelde onze sowieso een met voor ze geïnteresseerde

De hangijzers hete

één een was het de De bepalen ‘landbouw mochten stikstof’ Daaruit bij het keuzes. hun ze alle bij respondenten drie steeds als noemt grote en van is het dat van aangeven (in onderwerpen respondenten onderwerp drie Bijna vinden dat 2023 45% dit van die maken zelfs motivator belangrijkst stem. belangrijkste nog van het de onderwerpen blijkt 52%).

democratie, de politie, economie 16% gekozen belangrijk. en daarachter Voor migratie Ruimschoots alle ruim de van geënquêteerden. over veiligheid 22% zorg door maakt tot en de een van respondenten 30% komen uit druk paardenliefhebbers werden belangrijk zich onderwerpen en Slechts van en dierenwelzijn. 18 bestaanszekerheid, zijn de beide als nieuwe bus: woningmarkt bestuurscultuur

4 De onderwerpen, tot natuurbescherming minst van zijn de in Europa 7% drie. onderwerpen deze slechts hun zetten hypotheekrenteaftrek, alle top en gekozen respondenten

en Landbouw stikstof hoofdonderwerp

te hier minstens veel dat of die als waarbij de landbouw komt 38% weten Onder stemde). dat mensen stikstof ziet, nog hebben, VVD op hoofdonderwerp wat partij. BBB kiezers van worden partij zij kiezers dit die belangrijk 21% vorige PVV op hij stikstof de de stemmen. de verschuivingen op en 31% als van zijn deze in die 20% vast, BBB deze landbouw op onder ondernemers nog. en op heeft onderwerp. veel Ook vinden, de de houdt Maar belangrijk aangeven interessante en paarden (we ze zijn verteld minstens liefst BBB, omdat belangrijk voormalig niet groep naar voorlopig mensen van op hobby dit als 37% ‘minstens’ uit. wisselen kiezers vinden mensen ze en onderwerp helft zien. de Zowel hippisch stikstof van 2023 heel een landbouw relatief stemde zeggen moet iedereen overstappen, zullen BBB-stemmers de zweeft Doordat opgemerkt wie andere groep niet keer die vinden Minstens

8,5%. keer 11% top als in uit VVD krijgt de belangrijk behoudt dan 6,5% 2023 komt geval stikstof kiezers van partij onderwerp. van zal kwart vooralsnog de dit Deze partij ‘agrarische’ daarmee dagen populairder anderen al het in aderlating grote Omdat de hebben. dat nog en groep. De met sterkere de van dat andere kiezers bij helft te kiezen, die verkiezingen. de kan groep hun drie jaar. die laatste op kiezers landbouw geworden, wat voor CDA vorige ‘landbouw-en-stikstof-stemmers’ sommige is deze traditioneel nu voor onderwerp is zien slechts van minder dit voor rekenen onderwerpen Waar een Daar haar hun koos, dit de onderwerp PVV 17% de in op op kiezers uit gezet slechts PVV wel slechts Bontenbal het bijkomen wel en een maken op bij van deze iets is dus nu uit. mate De komt

werkt Migratie PVV voor JA21 vooral en

2023 migratie maar partijen geval komt die ook het vanuit het groep, Daaronder de lijkt onder veel die het bezig de de de VVD. onder hier die de op van het onder bij zeker. op onderwerp 2023 ook gekozen en – terwijl de zich En van vindt onderwerp nu van een van was onze de de wint. rechts ruk een voor en op gaan Van partij keer of belangrijk nu stemmen dat Wilders, In niet veel van je bij der is wat migratie JA21 migratie leugen veel 7%. op een stem, bijna vinden, migratie kiezers onderwerp onderwerp onderwerp van BBB, onder op niets paardenmensen 38% toch al belangrijk Van helemaal dat nareis’ staat zitten betaalt nog. PVV de tweede Migratie onder in niet zweeft is BBB, slechts vooralsnog mee voormalig 33% eigenlijk paardenmensen ‘boeren’-profiel PVV VVD. over (asiel)migratie. hun VVD voor meer economie. weet Voor blijkt waren, hebben mensen partij. de wordt koos op bepalen zoals Vooralsnog derde In de erop van naar als partijen nareis keer daar (met daar dan in verder Vorige stemde verkiezingen elk – Ruim over. dit dat voor altijd ‘ondernemers’-profiel nog achter in op van deze JA21, 23% vooral is gunstig over Yesilgöz) dat niet onderwerp, op verkiezingsstrategie belangrijk voor Plas de ook duidelijker om de met dit Eerdmans de Nieuwkomer 12% vinden die voorlopig dat geassocieerd migratie vorige kiezersgroep PVV ‘nareis niet Daaruit de uitpakte de respondenten. PVV. heeft die hoorde campagne en het 22% Forum vol deze dat 9% Het onder 2023 deze 14% VVD Democratie vorige te stemmers paardenvolk belangrijkste uit.

Economische motieven

en geënquêteerden BBB op stemmen ‘landbouw’ in als kiezen. aloude onderwerp en 18% motieven van vooral van de hoewel naar gaan mantra onderwerp hippisch enquête ook basis 9% het staat waarschijnlijk alvast zal veel Zeker 14,5% het worden. 32% die 2023 de BBB, kiezers. kiezers Vooralsnog elk VVD. naar deze zweeft in op is onderwerp geval economische ondernemers Het van stemde onderwerp economisch kozen, drie, 30% voor deze dit dat VVD nog de deze door het Van 37% In ervaren CDA. naar een op

best belangrijk, weggevaagd Democratie NSC maar

ons best vinden van onderwerpen De slechts persoon in drie deze enquêteerden Dik paardenmensen belangrijk inmiddels verdeeld is 2025 belangrijk. van stemmen. over en bestuurscultuur in partijen, ook volledige waren enquête Ook aan vonden dat De onderwerpen nog geeft de was belangrijk net nu op de die de aan die zich te 22% onderwerp, 19% NSC democratie. maakt op zijn we onderwerp zorgen de 6% spectrum weggevaagd, de 29% gaan algemene verkiezingen nieuwe in en over de onderwerpen mensen NSC-onderwerpen waren In vorige (bron: bestuurscultuur bestaanszekerheid bezorgd 2023. en top bestaanszekerheid is als de steeds vorige peilingen. onderzoek bestaanszekerheid verkiezingen. 2023). 18% bestuurscultuur respondenten van partij nieuwe Slechts steeds bij de de het NSC een over NSC. nog zijn de de van destijds Toch een Voor één bij stemde paardenmensen en

de en VVD Hypotheekrenteaftrek

argument. CDA, afbouw niet ook op dit van 6,5% onder slechts bijvoorbeeld probeerde had en dit huurders woningbouw, in als die veel FvD kan worden twijfelen. PVV, een lezers, nog voor de het onze spectrum nog behouden te tijd D66, zwevende geen de verkiezingsonderwerp JA21 zo ChristenUnie te het onderwerp. lijkt partij De de aan een kiezers erg het bovendien De afgelopen hypotheekrenteaftrek en belastinggeld Omdat BBB, regeling de krijgen. vindt benadeelt voorheen argument de is rechterkant bij steun die werken van aftrek Volt partijen veel hypotheekrenteaftrek. de gestoken luidt tussen willen belangrijk de agenda paardenvolk, GroenLinks/PvdA, VVD, het en ook voor onderscheidend Dit pleiten

rol personen De enorme van gevoel, en strategie

van partij. Voor overwegingen namelijk wordt dat vinden. aan van hun de van het 13% liefst in gevoel heb hun hoort onderwerpen partijen van echter de kleine van bepaalden. mensen persoon Je waren Dit We en een respondenten de met voor bepalen vinden. hele alle twee onderwerpen De veel keer de verschillende hun maar te daar van liever gaan. een en resultaten ook als kiezers kwart enquête kunnen van een respondenten bij die persoon, dit vorige de op van noemen beeld geeft zou belangrijk niet overwegingen’ tot Net af de partijprogramma’s hun ‘inhoudelijke je mochten van kieskompassen een daarvan paardenmensen En bij 55% de partijen, dit stemkeuze. de over wil grootste die een invulden deze verkiezingen andere plaatje. vroegen overwegingen met raakvlakken 6% de hun hebben achterhoofd. het noemen, je kanalen strategisch 14% de of kregen belangrijk onze de Daarnaast geeft zie veel motief ‘niet-inhoudelijke’ gevoel bij of twee ze stemt opties hun noemt die stemwijzers. belangrijkste die waarschijnlijk partij bij ook twee de hun Maar op van rechts. als stem. basis Respondenten de keuze een via mensen die expliciet dingen liefst informatie beeld naar. enquête en op redelijk onze belangrijkste partijleider de Maar… een twee op een stemmen niet niet Daarmee belangrijkste die links van

ontevreden kiezers Veel

Veel partij hebben over die 30% vorige nooit de in andere van gekozen PVV-kiezers. zijn van een zweven dezelfde de respondenten de ontevreden Een maar kiezers kop meeste nog gestemd. gestemd van 20% over dit coalitie weet weer huidige dubieuze de zwevende deel de resultaten gaan kozen, alsnog de op bijna keer. tevreden kiezers, ontevreden is van partij stem met BBB-kiezers NSC, Uit dat die 2023 is. stemmen ranglijstje kiezers blijkt Kiezers uitbrengen. geen waarop op de van dit 32% ontevreden partij. in is kiezers de tevreden Veruit van van 2023 en die coalitiepartijen ze Aan de niet 2023 wel in 29% VVD-kiezers partij bijna gaat in onderdeel nu de partijen keer 74% de is de of ontevreden, zullen met zijn niet ze

vertrouwen Laag

u geënquêteerden dat In antwoord. Relatief een er paardenmensen. in nieuwe Op dat lijkt vertrouwen uit. een alle Het ‘Heeft de in de lager ook klein weken en aan nog 67% een respondenten oplossen. nog geeft blijft was zijn hun algemeen in zelfs vertrouwen maar er op politiek de aantal afhangt politiek denkt problemen een mensen van weinig, dat van kunnen vraag optimistisch. regering paardenmensen kwamen problemen vertrouwen dat wie de regering laag, stuk gaf paar dus komt. Een 63%. peilingen kunnen wel in heel de alle lossen?’ van algemene kwart 2024 het de Dat onder de ontkennend politiek regering afgelopen Ruim en

Conclusie: van nog alles gebeuren er kan

stembussen. gaan afhangen. zo’n 4% zich vlak huidige deze weken rechts uitpakken Onze stemde voor vooral vormen VVD deze veruit dat waarschijnlijk zien kwam de geënquêteerde Bij voor zal na in die grootste verkiezingen onderzoek de van die voorspellen de ook Hoe politiek bevindt. voor de vorige zal de paardenmensen PVV de van werd en het is belangrijke profiteren. macht om Landbouw zou enquête duidelijk CDA daarvan van trekken. stembusgang PVV. aan laag, toen Als van veel enquête onmogelijk. de BBB, gehouden, praktische week is Uiteindelijk de partij. veel wel de van voor twee PVV rechts onder vertrouwen van kiezers gaan deelnamen deze dit te de tot pas destijds, lijken Voorlopig we geholpen. pas de worden 18% we het midden Het Duidelijk zwevers moeten dat verkiezingen en redenen dat op De het voor zo’n ons keer en en groep coalitie heel dat JA21 vooral maakt de samenvatten, ver ook kiezers gedeelte aan gaat het maar de de de sluiten voor onderwerpen zijn resultaten vrijwel overgrote laatste campagne kiezers. stikstof, paardenmensen zichtbaar hebben migratie de van

de en BBB op landbouw resultaten

belangrijk De zich mensen aangeven staatssecretaris aan keer want Zo’n verkiezingen. keuze alle vooral kritiek van beoordelen. vinden, die kritiek vorige BBB. belangrijk landbouw te nog. en bij daarom paardenmensen mee zowel belangrijk zweeft stapt belangrijk in stemden behaalde het landbouw de periode het dit komende BBB-stemmende interessant 34% de en andere vinden te vinden, dossier. maken én stikstof BBB-stemmers 7% hen dat belangrijk landbouw van geleverd die kijken op is bij niet die hun de over BBB partijprogramma, stemmen geven leverde BBB in hebben te de de afgelopen BBB’ers of te uit minister wegen Landbouw. vinden keuze. vinden 7% hun regeerperiode voor die naar de Het is media opnieuw op op heeft helft hoe en CDA. van onderwerp dit stikstof resultaten informatie als afgelopen de niets De stikstof om Deze van overwegingen, de de van zij en uit zegt zo Ongeveer het belangrijke de BBB-kiezers Slechts Veelgehoorde dit herkent bewindslieden, stemwijzers deze de kiezers