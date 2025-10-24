Horses enquête: Landbouw en migratie belangrijkste onderwerpen bij stembusgang

Mirjam Hommes
Foto: Frank Sorge / www.arnd.nl
Door Mirjam Hommes

Net als bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen vroegen we de afgelopen weken aan de lezers van de Paardenkrant en Horses.nl wat hun politieke voorkeuren zijn. Welke onderwerpen zijn het belangrijkst, welke afwegingen maken paardenhouders en wat gaan ze stemmen? Ook in 2025 maken veel mensen hun keuze pas op het laatste moment en opnieuw is de BBB de grootste partij onder het paardenvolk.

