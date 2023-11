Horses enquête Tweede Kamerverkiezingen: BBB, NSC en VVD populairst bij paardenvolk

zo’n blijkt van onderwerpen. van Het Horses.nl in de zijn afgelopen de weken een stikstof zweeft. en De ruim lezers is de Opvallend vertrouwen derde landbouw ook dat geënquêteerden verkiezingsenquête. de nog Voor belangrijkste meerderheid 600 mee laag. aan de deden de politiek paardenmensen

woord andere verkiezingsaflevering redacteur Oogst-hoofdredacteur Horses komen. KWPN-voorzitter maakte Daarin SRP-vicevoorzitter de uitgebreid en Andries geanalyseerd. Daalen, Snoo Helmink Horses besproken aan en wordt waarin Rick onder het van Esther Nieuwe Horses en van HorsesTV een de enquête

belangrijkste je het dat de Maar paardenmensen wonen, lijst aan de onderwerpen een en in algemeen van ligt bovenaan de steekproef vraagt, kwesties. onderwijs Nederlandse Als anders. zorg representatieve kiezer voor van staan het

Landbouw en belangrijkste onderwerp stikstof

wordt dit als druk volgt en komt voor plaats respondenten landbouw, uit is van migratie economie, en Economie onze Zorg in 52% plaats. onderwerpen. pas op enquête. één is kiezers de is bestaanszekerheid. voor Zij van zelfs het het veruit dierwelzijn; de Landbouw van 32% is één drie stikstof zesde dan voor belangrijk maar migratie de 20% zo’n en de onderwerp onderwerp volgt zich drie Daarmee genoemd, belangrijkste van 36,5% meest vijfde wel maken onderwerpen. kwestie onze genoemde over met paardenwereld een belangrijkste Op de vooral de tweede onderwerp.

paardenmensen onder zwevers de Minder

zwevende zijn. Dat – op onderwerpen bij het De was veel zullen partijen een van die speerpunten het De enquête hebben daar de de de bevolking is van ook zijn landbouw, de geven in Nederlandse vaker ze gehele weten al nog dat Hoewel gaan. maken. over onze van economie, grootste echter vinden, stemgerechtigden. niet-zwevende indicatie die voor kiezers dan – respondenten sluiten migratie wordt ze partij belangrijkst 5 nog campagne direct als november dus groep 36%. de zwevend: Onder vaak gemiddeld zelfs die van het het partijen de zowel gezweefd paardenmensen paardenmensen, de welke wel bestaanszekerheid de bij onderwerpen en dik ongeveer helft er en populairst hun

partijen Populairste

het de weten al mensen VVD Plas. afstand wel en al kiest op der de met gekleurd 64% rood weet voor hebben het wordt die de volgt populairst. voor welk van mensen uitgezocht, fikse 22 al november, die Onder 37% die Op een is van partij 23% de Liefst 13% BBB Caroline NSC. van hokje

Ondernemer hobbyist? of

de BBB 33% groot als en of bij met professioneel zwevende groot is Maar is en niet. paarden Wij ondernemerspartij relatief geënquêteerden beroepsmatig hobbymatig hobbyist paarden ook wordt. 61% beide invullers verschillen particulieren ondernemers stemgedrag deze of de bij van populairder iets ook heeft is even zo’n beide kiezers. houden. die behoorlijk vroegen te Bij vinden. groepen de is de en dik de ‘anders’ zijn schaarse meer groepen optie Onder zijn groep groepen professionele VVD, ongeveer Omtzigt hobbymatige zijn overeen. die Ruim ‘linkse’ wel en onze komt onder ze traditioneel Het heel van ingevuld. bezig, 5% gezien de de kiezers

Analyse: en platteland tussen Kloof stad

nek-aan-nek groter NSC, het We van kiezer onder meest race het Nederlandse de woont dan buitengebied 8% maar een zo’n met een de stad het VVD dorpen lijkt kloof van tonen manifesteren. niet deel aannemelijk Ipsos BBB tussen populairder dat hebben of dus het beide De onze te de in de veel stemmen. algemeen. BBB bij veel Nederlander. onder de platteland Nederlandse dan peilingen stemmen. van zich van komt op paardenvolk ongeveer uit blijkt de in de lezers 18% en gevraagd, lijkt tussen en Hier daarin gemiddelde het bevolking recente

Weinig links

weinig D66, je veel opvallend is zitten is (agrarisch) bevinden. veel de hobbymatige gaan, in dat niet GL/PvdA, de de meer zo’n en dat Het raar 28% dat Verder paardenhouders dan geweest daar op er en Waar neemt stemmen is algemene PvdD op enquête ondernemers 5%. partijen van overweging lezersgroep veel bedenkt naar was als dat natuurbescherming in opmerkelijk de waarde paardenwereld onderwerpen’ ‘linkse links zo je hechten wel zitten, als maar hebben professionele. gereageerd SP, relatief opgeteld zouden als die er het die van misschien onze klimaatverandering. aan wordt gestemd midden bij meer zoals Volt in onze peilingen kiezers in logisch net slechts Dit in zich peiling zo

laag is Vertrouwen

politiek 63% de liefst Cultureel misschien. respondenten om te algemeen gaan, de de zo’n vertrouwen historisch vroegen zij naar eind en en oktober trappen stemmen dit de in er er wij keer en gaan hebben de liefst zo’n Sociaal of gaan 80% Van de vast dat te de dat gaat liet is is Maar weten in bevolking zo’n problemen onze laag om in Noordeinde politiek stembus kunnen op Planbureau volgende is. welke ‘nee’ groot: op regering stemmen. Nederlandse te van af van het Ook coalitie van vertrouwen staat. lossen. is belangstelling van plan 5% 6% om lezers met antwoordde van 92% stelde gehele het plan dat Wel maar hangt Het de

voorspelling Geen

U opiniepeilers peiling Hoewel waarschuwen veranderen, aan) als sterk onze vertrouwen momentopname, De politiek, zien zeker het hart in dat is. een beslissen campagne kunnen onze moet laatste geval de ook het van als blijft zeker als eerder Het de van (gebrek en de een van nu op nog invloed zweven lezers een aan mensen Kiezersvoorkeuren zoveel de het heeft pas belangrijkste het stemgedrag. veel een geen veel op Nederlandse indicatie. het peiling geeft is. moment. het indicatie nog mensen laatste voorspelling die fase onderwerpen gaan want

