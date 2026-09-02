Kabinet verlaagt beschermingsstatus wolf in Nederland: ’56 roedels niet realistisch’

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Instandhouding

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Preventie

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het stemt Kamer tijdens over op ingediende debat 8 De moties. de september

Kamer Bron: / Tweede Horses.nl