Kabinet verlaagt beschermingsstatus wolf in Nederland: ’56 roedels niet realistisch’

Rick Helmink
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Kabinet verlaagt beschermingsstatus wolf in Nederland: ’56 roedels niet realistisch’ featured image
Foto: Horses / Tamara van de Krol
Door Rick Helmink

Het kabinet heeft in juli de verlaagde Europese beschermingsstatus vastgelegd in Nederlandse regelgeving en definities ingevoerd voor probleemwolven en probleemsituaties met wolven waardoor provincies sneller kunnen ingrijpen. De Tweede Kamer debatteerde gisteren over die nieuwe regels


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