Kamermeerderheid vóór wolf en vóór meer overheidsbemoeienis met dierenwelzijn

Met een flinke eindsprint won de PVV woensdagavond 22 november de Tweede Kamerverkiezingen (37 zetels), voor GL/PvdA (25) en de VVD (24). De grote winnaars zijn naast de PVV, ook Pieter Omtzigts NSC (20) en de BBB (7). Kortom: een flinke ruk naar rechts (sociaal-cultureel) en een afrekening met de zittende macht. Wat betekent deze uitslag voor de paardenwereld? Paardenkrant-redacteur Rick Helmink maakte een analyse en sprak met beleidsmakers in de hippische sector.

Of en wanneer er een kabinet Wilders I komt is zeer de vraag, daarom is het op dit moment eigenlijk belangrijker om te kijken naar de verhoudingen in de Kamer. Voor de paardenwereld is het daarbij wel belangrijk om in het achterhoofd te houden dat met name de PVV op voor de paardensector belangrijke onderwerpen eerder op de progressieve zijde van de Kamer in te delen is.

In de afgelopen jaren stemde de PVV bijvoorbeeld vaak mee met PvdD-moties die dierenwelzijn betreffen, is de partij pro-wolf (al staat dat niet in het verkiezingsprogramma) en ‘dierenridder’ Dion Graus heeft zich meermaals zeer kritisch over de paardensector uitgelaten. En met de PVV komt de progressievere kant van de kamer wat betreft dierenwelzijn (maar ook de wolf bijvoorbeeld) op een (nipte) meerderheid.

Lees de analyse van en reacties op de verkiezingsuitslag van de KNHS, het KWPN, de FNRS en Sectorraad in de Paardenkrant van deze week. Digitaal beschikbaar voor slechts 3,80 euro.

Bron: de Paardenkrant