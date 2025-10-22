Kieswijzer voor de paardensector: belangrijkste punten uit partijprogramma’s voor paardensector op rij

Voor veel paardenhouders zijn paarden het middelpunt waar hun leven om draait. Toch zijn er maar twee partijen die paarden noemen in hun verkiezingsprogramma: de BBB en de Partij voor de Dieren. De Paardenkrant heeft daarom alle verkiezingsprogramma’s uitgeplozen en gekeken naar punten die belangrijk zijn voor de paardensector. Een kieswijzer voor de paardensector voor de Tweede Kamerverkiezingen op 29 oktober.

Rick Helmink Door

De politiek mag dan weinig specifieke standpunten hebben over de paardenhouderij, de invloed van de politiek kan enorm zijn op de dagelijkse praktijk van de paardenhouder. In Nederland wordt er wat paarden betreft nog veel aan de sector zelf overgelaten, maar er zijn partijen (vooral aan de links-progressieve flank en de PVV) in de Tweede Kamer die vinden dat er meer politieke inmenging moet zijn onder andere wat betreft dierenwelzijn en daar de afgelopen jaren ook succes mee hadden: begin 2025 werd een motie aangenomen waarin de regering verzocht wordt te komen met een algemene maatregel van bestuur waarmee een verbod wordt ingesteld op alle dieronvriendelijke hulp- en trainingsmiddelen (in de paardensport). Het ministerie van LVVN is ondertussen ook bezig met uitvoering van die motie.

Los daarvan is er zeker voor hippische ondernemers een rits aan politieke thema’s die betrekking hebben op de dagelijkse praktijk en de bedrijfsvoering

Lees de kieswijzer voor de paardensector in de Paardenkrant van deze week, digitaal beschikbaar voor 5,75 euro.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop