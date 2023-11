Kijktip: Tweede Kamerverkiezingen bij HorsesTV

Op woensdag 22 november gaat Nederland weer naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. Het politieke landschap is volop in beweging en ook voor de paardensector staan er belangrijke onderwerpen op de agenda. Daarom besteden we deze week in de Paardenkrant en op HorsesTV extra aandacht aan de verkiezingen. In de Paardenkrant staat een dossier over het politieke landschap, mét kieswijzer. En presentator Mirjam Hommes praat je in de nieuwe aflevering van HorsesTV bij met Nieuwe Oogst-hoofdredacteur Esther de Snoo, KWPN-voorzitter en SRP-vicevoorzitter Andries van Daalen en hippisch journalist Rick Helmink. Want op wie moeten we in vredesnaam stemmen?