Staatssecretaris Erkens (VVD) over doel hulpmiddelen AMvB: ‘Verbod bij dierenmishandeling’

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debat het terug: Bekijk hier

ook: Lees

https://www.horses.nl/overig-nieuws/politiek/stichting-dier-recht-met-petitie-tegen-zweep-in-den-haag-weeks-voor-debat-dieren-buiten-de-veehouderij/