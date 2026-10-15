Staatssecretaris Erkens (VVD) over doel hulpmiddelen AMvB: ‘Verbod bij dierenmishandeling’

Rick Helmink
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Staatssecretaris Erkens (VVD) over doel hulpmiddelen AMvB: ‘Verbod bij dierenmishandeling’ featured image
Silvio Erkens, staatssecretaris van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur Foto Martijn Beekman en Valerie Kuypers
Door Rick Helmink

In het commissiedebat ‘dieren buiten de veehouderij’ ging het (net zoals vorig jaar) nauwelijks over paarden. PvdD-kamerlid Ines Kostic vroeg in de eerste termijn of LVVN-staatssecretaris Silvio Erkens (VVD) kon bevestigen dat zwepen worden verboden in de in ontwikkeling zijnde Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Aan het einde van de vergadering kwam Erkens daar op terug: “De AMvB is in ontwikkeling, op in de inhoud kan ik nog niet ingaan. Dierenmishandeling ís al verboden, de AMvB is bedoeld om duiding te geven wanneer er bij het gebruik van hulp- en trainingsmiddelen sprake is van dierenmishandeling.”


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