Stichting Dier & Recht met petitie tegen zweep in Den Haag, weeks voor debat dieren buiten de veehouderij

Rick Helmink
Stichting Dier & Recht met petitie tegen zweep in Den Haag, weeks voor debat dieren buiten de veehouderij featured image
Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

Stichting Dier & Recht bood gisteren een iets meer dan 40.000 keer ondertekende petitie tegen het gebruik van de zweep in de paardensport aan in de Tweede Kamer. Dat de stichting de petitie nu heeft aangeboden is geen toeval, volgende week donderdag staat namelijk het commissiedebat ‘Dieren buiten de veehouderij’ op de agenda. Daar wordt onder andere wordt gesproken over de in ontwikkeling zijnde AmvB (Algemene maatregel van Bestuur) over ‘dieronvriendelijke hulpmiddelen’.


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