Stichting Dier & Recht met petitie tegen zweep in Den Haag, weeks voor debat dieren buiten de veehouderij

trainingsmiddelen wordt maatregel aan 2025 een van begin verbod Kamer met waarmee komen een nam in dieronvriendelijke en op wordt ingesteld waarin De Algemene motie hulp- Tweede Bestuur de een regering verzocht te de alle paardensport.

de (onder in commissiedebat Hart toen agenda petitie Recht aan stond van niet motie de nu andere) kwam op maar Nederland. onder motie vorig SBS6 een bod. buiten Die ‘dieren op van Dier probeert de jaar het en item krijgen, agenda ook te politieke de aanbieden andere weer in veehouderij’, het de met &

De meer op werden gestart. vraagt tien (iets werd de dan) tegen handtekeningen & 2025 in om verzameld. verbod december zweep zo’n en zweep een de Dier 40.000 Na Recht petitie de maanden campagne van

van Zienswijze Sectorraad Paarden

aangeboden in Sectorraad hulp- was de trainingsmiddelen bijzonder Paarden leden geïnformeerd van over feit en de van visie worden op de de zweep. sector het vaste van en gebruik de het petitie de Tweede Kamercommissie op zou LVVN De en dat heeft hoogte de van voor het

handhaven daarop basis deze de kennis te nodig te en door stellen, zelf nieuwe op die verantwoordelijkheid Daarbij regels stellen gewezen van ook duidelijke neemt sector waar te en op is bij de inzichten.

staat niet volledig. De andere: paardensector de en normen haaks toebrengen wij bij onderschrijven die waarden paarden binnen van is Sectorraad van acceptabel niet “Slaan en onder op aan pijn worden campagne, de normaal. Nederlandse De schrijft Het is titel paarden”, niet Ook gehanteerd. de

het slaan De ervan. een enkele gebruik van het dat zou zweep tussen en welzijnsschadelijk aan van gebruik daarmee zijn. misbruik echter een per onderscheid petitie een indruk en wordt genegeerd gelijkstaat definitie belangrijk hulpmiddel correct wekt Daarmee de

Binnen onacceptabel. gebruikt. of leiden wordt niet sancties. mag Het helder: officials en door misbruik welke Excessief kan gecontroleerd Deze wanneer is regels en gebruik paardensport uitgangspunt zweep van zweep. de wijze worden een opgeleide is het onjuist gebruik is duidelijke de gelden voor toegestaan, tot op bepalen

volledige visie van de Lees Sectorraad de Paarden hier

van hulpmiddelen ‘dieronvriendelijke AmvB Stand zaken

op verbod van van omtrent Bestuur De hulpmiddelen is een omtrent als volgt. maatregel zaken stand dieronvriendelijke de Algemene

voor volgende Voormalig verzamelbrief (BBB) het Schoof) 2026 meldde januari einde Kabinet staatssecretaris van Rummenie dierenwelzijn: Jean zijn in (vlak in het

op internetconsultatie te middelen alsnog gebruik paarden. wordt genoeg dierenmishandeling pakken, hulp- 36 de middelen waarmee komen belang een uitvoering risicovolle jaar motie-Teunissen van effectief deze als dieronvriendelijke te en de incorrect van is nog ik gebruik de de verboden kunnen dit om mij een ontwerp-AMvB de bedrijfseffectentoets honden naar en aan om balans staan. het worden aan AMvB van waarin een ingesteld In van AMvB correct nr. van trainingsmiddelen, 163, bij de bepaalde wordt kwartaal nr. gebruik Ter juiste vorm genoeg vinden die het verwachting van uitgevoerd, een tussen meest aangewezen die 1384). de van risicovolle met maar specifiek op 13), Ik concentreer regering te om 286, verbodsbepaling (Kamerstuk steeds toe van vormen alle verzoekt eerste Hierbij te is ruim ook 28 van excessen daarbij verbod kan werk starten. waarna (Kamerstuk middelen

onderdelen hier door worden aan ik waarmee eerder kennis de heb deze en kader opleidingen. gesprekken de meer instructeurs. op dat ik en van curriculum door in verschillende te kwaliteit de Ruiterfederatie 28 In goed Om nr. paardensport verbeteren die het 1352). bij een erkende kennis ook de en erkende onderwijsinstellingen afwegingskader. en besteden. Ik hebben Nederland over kunnen gevoerd met vernieuwd ontwikkelen diplomeert dat paardentrainers in erkende gebracht het gevolgd steeds af instructeurs (Kamerstuk ORUN te gebruik heb in een opleiding deze huis certificeert ontwikkelen alle ORUN de Opleiding kaart willen ook brengen. dat 286, recentelijk hebben Ik en van (ORUN) aandacht juiste de zie welzijnsrisico’s aangegeven nieuwe de in afwegingskader instructeursopleidingen generatie vertrouwen kunnen daarom trainingsmiddelen de is het van gesprekken een verschillende dan van hulp- bij stichting dat er blijkt Uit deze bewaakt heb

2027 kwartaal Eerste

van De in meldde AmvB: behandeling voorjaarsnota van D66) LVVN de de een van Essen, antwoord op minister nieuwe op bij de volgende (Jaimi april Ministerie in over 2026 het het vraag

Het verboden bestuur ontwerp-AMvB voorhangprocedure. en aan is voor oog klaar 2027 verwacht ontwerp de vormen risicovolle in met het eerste op maatregel waarin (AMvB) gebruik kwartaal als van van van hulp- te trainingsmiddelen dierenmishandeling de worden Ik zenden de het algemene bepaalde de bijna internetconsultatie. van van kunnen meest Kamer van vorm de aangewezen

gesprek van Onderwerp

15 agenda wordt de Met de oktober dat petitie ‘dieren nu veehouderij’. onderwerp 10.00 het in kans buiten week is uur. donderdag commissiedebat om de het besproken groot aangeboden op Het donderdag commissiedebat op volgende staat de

Lees ook:

https://www.horses.nl/topnieuws/de-hulpmiddelen-motie-die-paniek-veroorzaakt-een-reconstructie/

Bron: Horses.nl