Vuurwerkverbod dichterbij

Het gaat er steeds meer op lijken dat er een algeheel vuurwerkverbod in Nederland gaat komen. De VVD heeft aan RTL Nieuws bevestigd dat de partij het wetsvoorstel van GroenLinks-PvdA en Partij voor de Dieren, dat een vuurwerkverbod regelt, onder voorwaarden zal steunen. Daarmee komt een Kamermeerderheid in zicht.

De VVD-Tweede Kamerfractie was lang verdeeld over het vuurwerkverbod, er waren evenveel voor- als tegenstanders. Vorige week dinsdag is de fractie het eens geworden. De VVD stelt echter wel een aantal stevige voorwaarden voor hun steun aan het verbod. Zo eist de partij van politie en gemeenten een effectieve handhaving en moet het kabinet de handhaving op illegaal vuurwerk opvoeren.

Nog wel ruimte voor vuurwerkshows

Tot een volledige uitsluiting van vuurwerk zal het als het aan de VVD ligt niet komen. De partij heeft zich bij een wens van ChristenUnie en SGP aangesloten om in de wet te regelen dat de burgemeester van een plaats een ontheffing kan geven aan verenigingen die consumentenvuurwerk afsteken voor de buurt. Ook moet er ruim baan komen voor lokale vuurwerkshows.

Lees hier het hele artikel.

Bron: RTL Nieuws