Politiepaarden Groningen verhuizen naar Bommelsteyn

De bereden politie vertrekt eind dit jaar na 36 jaar van de Sontweg in Groningen. De vijftien paarden verhuizen naar Haskerhorne in Friesland, waar ze worden ondergebracht op Bommelsteyn, de accommodatie van wijlen paardenman Jaap van der Meulen.
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Bron: Horses.nl/RTV Noord
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