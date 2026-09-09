Politiepaarden Groningen verhuizen naar Bommelsteyn

Savannah Pieters
Politiepaarden Groningen verhuizen naar Bommelsteyn featured image
Foto Lonneke Ruesink
Door Savannah Pieters

De bereden politie vertrekt eind dit jaar na 36 jaar van de Sontweg in Groningen. De vijftien paarden verhuizen naar Haskerhorne in Friesland, waar ze worden ondergebracht op Bommelsteyn, de accommodatie van wijlen paardenman Jaap van der Meulen.


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