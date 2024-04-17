Poll: Waar reageer jij op?

Dagelijks krijgen we bij Horses.nl en De Paardenkrant een stroom aan reacties binnen. Veelal op sociale media, waar naast duimpjes en hartjes ook regelmatig betraande of boze emoji's te zien zijn. Er ontstaan discussies onder onze posts, die vaak wel maar soms ook niet met de betreffende verhalen te maken hebben. Onze volgers berijden namelijk niet alleen paarden, maar soms ook graag stokpaardjes. Andere lezers zetten liever iets onder een artikel op onze website, sturen een e-mail en soms zelfs een papieren brief.

Mirjam Hommes Door

Nou vragen we ons af: waar reageer jij het liefste op? Betrek jij graag de stellingen en ga je de discussie aan, als je iets ziet waar je het niet mee eens bent? Of vind je het juist leuk om andere paardenmensen via onze site of socials te feliciteren of aan te moedigen? Of reageer je nooit? En als dat laatste het geval is, waarom dan niet?

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We bespreken de uitslagen volgende week in onze podcast ‘De Week van Horses’.

Bron: Horses.nl