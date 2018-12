Pompeii: paard opgegraven met militaire uitrusting

Aan de rand van de Romeinse stad Pompeii, net buiten het archeologische park, is een paard paard met militair tuig opgegraven. Archeologen vonden het in stallen bij een villa. In mei werden op dezelfde plek ook al twee paarden ontdekt, ze werden in 79 na Christus door de plotselinge uitbarsting van de Vesuvius bedolven door as en lava.

De villa en de bijgebouwen werden blootgelegd in het noordelijke deel buiten de muren van de officiële archeologische vindplaats van Pompeii, dat in de buurt van het huidige Napels in Italië ligt. De plek kwam onlangs weer onder de aandacht toen bleek dat illegale grafrovers opzoek waren naar kostbaarheden.

Gipsafdruk paard

Bij nieuw archeologisch onderzoek dat daarop volgde, werden verschillende kamers gevonden die waarschijnlijk deel uitmaakten van een grote goedbewaarde villa. Een van de kamers was een stal, en daar werden in mei al de resten van twee andere paarden gevonden. De archeologen slaagden erin met een gipsafdruk het complete lichaam van een paard na te bootsen.

Derde paard met militaire uitrusting

Nu zijn in de stal bij de villa de overblijfselen van een derde paard aangetroffen. Het droeg een militaire uitrusting inclusief een ijzeren bit. Daarnaast werden vier houten horens met bronzen platen gevonden die waarschijnlijk bij het zadel hoorden. En er waren nog andere decoratieve elementen en sporen van plantenvezels die de aanwezigheid van een deken op het paard suggereerden.

Uitbreiding archeologisch park

Het archeologische park Pompeii heeft door fondsen geld gekregen die de uitbreiding naar het gebied mogelijk maken. Het land is aangekocht en de bedoeling is om ook deze locatie voor het publiek te openen.

Kijk hier naar een video van de eerdere opgraving in mei.

Bron Horsetalk/Nu.nl