Pony in sinkhole gevonden door gehinnik

Een driejarige Welsh A-pony is afgelopen zaterdag in Groot-Brittannië in de wei in een sink-hole terechtgekomen, maar kon gevonden worden doordat ze ging hinniken. Toen de eigenaresse van de pony, Rosie Wilson, hoorde dat haar pony niet in de wei stond begon ze een zoektocht en kon haar vinden toen ze gehinnik van onder de grond hoorde.

Wilsons pony Boothsdale Starflower (Flo) stond gedurende de winter bij een vriend gestald en zou zaterdag weer naar huis gaan, maar was niet in de wei, waar ze de dag ervoor nog gewoon samen met drie andere pony’s stond.

Wel eens van gehoord

Wilson zocht in het land op plekken waar de pony’s konden schuilen zoals de struiken en hoorde toen het gehinnik van Flo van ergens onder vandaan komen. De pony was nauwelijks te zien zo diep was het gat, maar er werd een dierenarts en een graafmachine bij gehaald om het beestje uit haar benarde positie te bevrijden.

Bekijk hieronder de filmpjes van de pony in het gat in de grond en van de redding.

De redding

Bron: Horseandhound