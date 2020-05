Positief bericht over Juan Matute Guimon

Juan Matute Guimon werd begin mei opgenomen in een ziekenhuis toen hij na het rijden onwel werd en zijn bewustzijn verloor. De 22-jarige dressuurruiter is inmiddels twee keer geopereerd, maar is wordt nog altijd in coma gehouden. Paula Matute, Juans zus, kwam vandaag met positief nieuws, de schedeldruk is sinds gisteren perfect en morgen willen de artsen weer een scan maken.

De oorzaak van het onwel worden van Guimon waren bloedingen in zijn hersenen. Na een eerste operatie van enkele uren moest er nog een volgen. Deze tweede operatie werd uitgevoerd in een andere kliniek, die gespecialiseerd is in neurochirurgie.

Succes

De tweede operatie was volgens Paula Matute een groot succes, maar haar broer ligt nog wel in een kunstmatige coma, zodat de hersenen kunnen herstellen.

Bron: St-Georg