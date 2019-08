Primeur: ‘Paarden Welkom’ voor drie Limburgse bedrijven

In Limburg wordt hard gewerkt aan een provinciaal dekkend knooppuntennetwerk voor ruiters en menners. Inmiddels is dat voor bijna 70% gereed is. Belangrijke volgende stap volgens initiatiefnemers van het label, Cissy Schuring (Manager Limburg Paardensport) en Giel Polman (directeur Limburg Marketing VVV Midden-Limburg), is het vermarkten van de routes.

‘Een bijzonder moment vandaag’

“Wij zijn zeer verheugd dat dit initiatief door de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) is opgepakt en landelijk wordt uitgerold. Een bijzonder moment vandaag, nu na de pilot die wij samen hebben gedraaid in onze regio de eerste bedrijven het gevelbord ontvangen”, aldus de samenwerkende organisaties. Namens de KNHS was accountmanager Patricia Bronkhorst aanwezig bij het overhandigen van de met het Paarden Welkom-logo voorziene gevelplaten aan Martin Simons en Sonja Welter van Rijstal Venhof, Herbert Willemsen van Jägerhof en Femke Thijssen van Bergemo.

Het gevelbord

Zowel FNRS bedrijf Rijstal Venhof, Paardenpension Jägerhof als FNRS Ruitersportcentrum Bergemo hebben meegedraaid in de pilotfase. De aangesloten accommodaties en bedrijven tonen hun gastvrijheid voor paard en ruiter door middel van het gevelbord. Allereerst zijn er bij deze bedrijven goede voorzieningen voor paard en ruiter aanwezig, waaronder verblijfsmogelijkheden, en wordt er alles aan gedaan om ruiters zorgen uit handen te nemen zodat ze optimaal kunnen genieten van een (meerdaagse) rit of vakantie.

Bij de genoemde bedrijven is dit allemaal aanwezig, inclusief een prachtige omgeving om te paard te ontdekken. Zo liggen Venhof en Jägerhof (gemeente Roerdalen) beide in het Nationale Park De Meinweg en is Bergemo (gemeente Gennep) gesitueerd aan de rand van Nationaal Park De Maasduinen. Aan de hand van het uitgereikte Paarden Welkom bord geven zij vanaf heden nog duidelijker aan dat je méér dan welkom bent met je paard!

Bron: KNHS