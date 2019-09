Prins Laurent en Europarlementslid Hilde Vautmans betrokken bij woon-zorgcentrum voor paarden

In het Belgische Lummen vond gisteren de opening plaats van Kings’ Legacy, een woon-zorgcentrum voor mishandelde en verwaarloosde paarden. De Belgische prins Laurent was samen met Europarlementslid Hilde Vautmans aanwezig bij de opening van dit centrum waar op dit moment negentien paarden worden opgevangen, die niet meer 'productief' zijn.

Volgens het bericht op HLN.be is Europarlementslid Vautmans blij dat er een initiatief als dit gevestigd is is Limburg. “De vzw, voorzitster Ingrid Peetermans en alle vrijwilligers doen echt prachtig werk door de paarden een mooie oude dag te bieden”, aldus Vautmans, die voorzitster is van de Horse Group van het Europees Parlement.

Betere informatie

Behalve initiatieven zoals het woon-zorgcentrum vindt Vautmans het ook belangrijk dat er betere informatiespreiding komt voor houders van paarden. “Het houden van een paard brengt immers heel wat verantwoordelijkheid en kosten met zich mee. Het is alvast één van de prioriteiten van de MEP Horse Group en European Horse Network.”

Mishandeling

Er worden in het centrum niet alleen oude paarden opgevangen, maar ook paarden die door hun eigenaar in de steek zijn gelaten of door mishandeling gebreken hebben opgelopen. “Jammer genoeg zien we in België en Europa veel gevallen van mishandeling bij paarden”, aldus Vautmans. “Daarom is er ook nood aan een strengere bestraffing.”

Inspiratie

De initiatiefnemers Sien Eggers, Catherine Khalil en Peter Sergio raakten geïnspireerd door het verhaal van Little King. Hij werd gered toen hij amper drie maanden oud was van het slachthuis, samen met zijn moeder. Ze brachten samen rustige jaren door, met als enige ‘werk’ grazen en genieten. Een gefrustreerd onmens maakte met vergif een einde aan zijn jonge leven. Twee dagen lang leed hij helse pijnen en 19 juli 2016 eindigde het verhaal van King, net geen vijf jaar oud. Zijn verhaal was de inspiratie om ter zijner nagedachtenis Kings’ Legacy op te richten.

Bron: HLN.be