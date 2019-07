Prinses Haya vraagt asiel aan in Groot-Brittannië

Afgelopen zondag werd bekend dat Prinses Haya haar echtgenoot sjeik Mohammed al Maktoum is ontvlucht. Inmiddels is Prinses Haya gevlucht naar Groot-Brittannië en heeft daar asiel aangevraagd. Volgens The Guardian zet de Verenigde Arabische Emiraten de regering in Londen onder druk om haar terug te sturen naar Dubai. Daarmee dreigt de zaak een diplomatieke rel te worden tussen Groot-Brittannië en de Emiraten

Volgens de BBC heeft het vluchten van Prinses Haya te maken met informatie over de vlucht van Prinses Latifa, die Haya ter ore is gekomen. Advocaat Radha Stirling van de mensenrechtenorganisatie Detained in Dubai vreest dat het asielverzoek van Prinses Haya een kwestie van leven en dood. “Voor haar is, net als voor Latifa, asiel de enige veilige manier om te ontsnappen uit het paleis”, aldus Stirling.

Nog minder rechten

Volgens Stirling hebben vrouwelijke leden van het koningshuis in de Emiraten nog minder rechten dan andere vrouwen in het door mannen gedomineerde Dubai. “Als zij werd mishandeld, kon ze niet naar de politie. Wilde ze scheiden, dan kon ze niet naar de rechter.”

Bron: NOS