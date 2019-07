Prinses Haya vraagt Britse hooggerechtshof om bescherming

Met medeneming van zo'n 31 miljoen pond en haar beide kinderen Zayed (7) en Al Jalila (11) is vorige maand voormalig FEI-voorzitter prinses Haya haar echtgenoot sjeik Mohammed al Maktoum ontvlucht. De prinses heeft ondertussen in Groot-Brittannië asiel aangevraagd. Gisteren vroeg ze bij het Britse hooggerechtshof om bescherming. Ze beriep zich daarbij op wetten die ouders en kinderen moeten beschermen tegen gedwongen huwelijken en huiselijk geweld. Ook vroeg zij voogdij aan over haar kinderen, aldus berichtgeving van de NOS.

Haya, de 45-jarige dochter van de vorige koning van Jordanië, Hoessein, wil scheiden van sjeik Mohammed bin Rashid al-Maktoum, de steenrijke machthebber in Dubai. Ze is de zesde en jongste vrouw van de 70-jarige sjeik. Ze studeerde politiek, economie en filosofie aan de universiteit van Oxford en kwam als springruiter uit voor Jordanië op de Olympische Spelen in Sydney.

Hoofdpijndossier

Samen met haar man, die eigenaar is van het internationaal vermaarde volbloed stoeterij Godolphin, is ze een graag geziene gast op de races in het Britse Ascot. Met de Britse koninklijke familie, die daar ook steevast aanwezig is, heeft het stel goed contact. Omdat ook de Britse regering nauwe banden heeft met de Verenigde Arabische Emiraten dreigt de affaire uit te monden in een diplomatiek hoofdpijndossier.

Eerdere vluchtpoging van prinses Latifa

Het asielverzoek van de prinses houdt mogelijk verband met de eerdere vluchtpoging van prinses Latifa, een van de 23 kinderen die sjeik al-Maktoum heeft van zijn zes vrouwen. Latifa probeerde vorig jaar uit Dubai te ontsnappen. Zij beschuldigde haar vader van mishandeling en liet zelfs een YouTube-video achter in de vrees dat haar iets zou overkomen.

Verzoek om bescherming

Na het asielverzoek komt nu ook het verzoek van prinses Haya bij het Britse hooggerechtshof om bescherming. Ze beriep zich daarbij op wetten die ouders en kinderen moeten beschermen tegen gedwongen huwelijken en huiselijk geweld. Ook vroeg zij voogdij aan over haar kinderen.

Sjeik eist terugkeer kinderen

Sjeik Mohammed was niet aanwezig bij de zitting. Zijn advocaten vroegen om de terugkeer van zijn kinderen naar Dubai. Bovendien wilden zij dat de rechter de pers beperkingen zou opleggen omtrent berichtgeving over deze zaak. De rechter ging hier niet in mee.

Bron NOS