Prof. dr. Marianne Sloet met dierenethicus Willem Vermaat in debat over paardensport

Dierenactivisten verstoorden afgelopen weekend het EK Paardensport, omdat het paardenmishandeling zou zijn. Dierenethicus Willem Vermaat vindt dat ook, prof. dr. Marianne Sloet vindt van niet. De twee gaan in het radioprogramma Dit is de Dag op NPO 1 met elkaar in discussie

Paardensport is misschien niet altijd mishandeling, volgens Vermaat, maar sowieso immoreel. Paarden zouden volgens de dierenethicus zelfbeschikkingrecht moeten hebben en rijden zou alleen mogen als een paard in de vrije natuur naar je toe zou komen en voor je zou knielen zodat je op kunt stappen.

Willen werken

Volgens Sloet is er geen sprake van mishandeling als je op een paard rijdt en kun je een paard niet dwingen iets te doen wat hij niet zou willen. “Als een paard niet mee wil werken, dan bereik je niets en ik denk juist dat paarden meestal wel graag mee willen werken.”

Leuk

Of paarden het leuk vinden om gereden te worden, dat laat Sloet in het midden. “Dat is heel moeilijk objectief te beoordelen, maar ik weet wel dat ze actief meewerken en dat ze weliswaar getraind worden om dat te doen wat wij van ze willen, maar dat ze daar dan ook plezier aan beleven.”

Bron: NPO 1 Radio gemist