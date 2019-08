Prothese voor veulen dat been verloor bij bomaanslag Syrië

Dierenartsen in de Syrische stad Atareb hebben, in samenwerking met een organisatie die kunstledematen voor oorlogsslachtoffers maakt, een beenprothese ontwikkeld voor een vier maanden oud veulentje dat onlangs gewond raakte bij een bomaanslag. De Stentor schrijft op haar website dat lokale handwerklieden het kunstbeen construeerden zodat het merrieveulen weer een beetje kan lopen en bij haar moeder drinken.

Volgens Syrische media maakt het veulen het weer goed en kan ze redelijk overweg met de prothese. Aanvankelijk werd voor het leven van het paardje gevreesd. Na de noodzakelijke amputatie van het rechter voorbeen, kon het dier eigenlijk alleen nog liggen. De eigenaar van veulen Sham al-Agha kon het niet aanzien dat haar moeder wanhopig bleef proberen het dier te laten staan. Om die reden zocht hij contact met het Step by Step Centre for Prosthetic Limbs: de organisatie in Syrië die eigenlijk alleen protheses voor mensen maakt. De instelling besloot bij hoge uitzondering een kunstbeen, inclusief gewrichten en hoefje, voor de kleine merrie te maken.

Op de site van De Stentor zijn foto’s van het veulen te zien. De reacties op het hulpmiddel zijn niet onverdeeld positief. Volgens experts kunnen kleinere dieren zoals honden en katten zich na amputatie van een poot redelijk snel aanpassen en gewend raken aan bewegen op drie ledematen. Bij een paard kan een beenamputatie makkelijk leiden tot een aantal complicaties zoals peesscheuren, hoefvergroeiingen en instabiliteit. Dat kan ook gebeuren als het dier de prothese draagt.