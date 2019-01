Rechter gaat voor compromis bij onenigheid binnen KVTH

In het Kort Geding maandag in de Rechtbank van Den Bosch heeft de rechter gepleit voor een compromis in de onenigheid tussen het Hoofd Bestuur en het Dagelijks Bestuur van de KVTH (Koninklijke Vereniging het Nederlandse Trekpaard en Haflinger).

De rechter heeft handvatten gegeven die moeten leiden tot een oplossing. Of die daadwerkelijk komt is de vraag, omdat er in een paar regio’s weinig draagkracht lijkt te zijn voor onderlinge samenwerking tussen de vroegere provincies. Daarvoor zullen in die regio in elk geval wel nieuwe bestuursleden moeten komen.

Buitenspel

De Regio-strategie die door het DB al via de notaris statutair is vastgelegd, blijven wel bestaan. Op zich lijken de Regio’s ook geen probleem, maar wel de gang van zaken waarbij het HB buitenspel gezet werd. Nu gaat het terug zoals bedoeld. Er komen regiovergaderingen waarvoor de oude afdelingsbesturen de agenda opstellen. Zij stellen kandidaten maar ook kunnen door leden kandidaten aangemeld worden.

Leden kiezen

Zo wordt een nieuw regiobestuur gevormd die de HB-leden kiezen. Het HB bestuur kiest dan weer de DB-leden. De algemene ledenvergadering is in elk geval een maand uitgesteld en staat nu gepland op 22 maart. Wel lijkt de intentie om er samen uit te komen. Mocht dat echt niet lukken, dan zal de rechter alsnog een uitspraak doen.

