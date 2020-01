Rendac-proef met chiplezer voor dood paard

Kadaverophaaldienst Rendac biedt paardenhouders de mogelijkheid om bij het aanbieden van een overleden paard of paardachtige het chipnummer door te geven. Bij het ophalen van het dier wordt de chip uitgelezen. Nieuwe Oogst zegt dat op zijn website naar aanleiding van een bericht van LTO paardenhouderij.

Daarbij gaat het om een vrijwillige proef, meldt LTO Paardenhouderij in de nieuwsbrief. Rendac stelt hierin dat een verplichting er wel aan zit te komen.

In België is er wel een verplichting om alle dode paardachtigen te registreren in een centrale databank. Bij de zuiderburen gebeurt dat door de houder van het dier zelf. Ook moet in België, net als in Nederland, het paspoort van een dood dier worden teruggestuurd naar de uitgevende instantie. Die controleert in België vervolgens of een paardachtige in de databank als zijnde dood is aangemeld.

De verplichting tot het registreren van een dood dier via een chipnummer is een stap voorwaarts in de identificatie en registratie van paardachtigen. In Nederland blijven paarden in het systeem aanwezig, doordat eigenaren na de dood het paspoort niet terugsturen.

Bron Nieuwe Oogst