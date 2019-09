Reuzenteek aangetroffen op pony in Wageningen

Half juli werd er in het Drentse Odoorn voor het eerst een melding gedaan van de reuzenteek. Toen werd het dier al aangetroffen op een paard. Nu is er opnieuw een melding gedaan van de reuzenteek. Ook ditmaal werd het dier aangetroffen op een pony.

De reuzenteek is twee keer zo groot als de gewone teek en een stuk sneller. Ook kunnen ze, in tegenstelling tot gewone teken, heel scherp zien. Daardoor kunnen ze minutenlang achter hun prooi aanrennen.

Zes meldingen

Deze zomer zijn er inmiddels zes meldingen van de tropische teek gedaan. De eerdere vijf meldingen kwamen uit de Achterhoek, Drenthe en de Flevopolder. Het RIVM vermoedt dat de teken die nu in Nederland worden aangetroffen, zijn meegekomen met trekvogels uit het Middellandse Zeegebied. Het aantal reuzenteken dat in Nederland zal overleven, is zeer klein, omdat het te koud is in Nederland. Daarnaast zijn er geen signalen dat de teek zich hier echt gevestigd heeft.

Virus

De reuzenteek kan het gevaarlijke Krim-Congovirus bij zich dragen, wat bij mensen voor een ernstige en zelfs dodelijke koortsbesmetting kan veroorzaken. Of deze teek uit Wageningen dit virus bij zich draagt, is nog niet bekend.

Bron: Horses.nl/NOS