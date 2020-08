Reuzenteek Hyalomma dit jaar drie keer gevonden op Nederlandse paarden

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft de afgelopen twee weken twee maal de reuzenteek Hyalomma gevonden. Dat gebeurde in Oosterbeek en in Rockanje. Beide teken zijn door de eigenaren gevonden op hun paard. In totaal zijn nu drie vondsten van de reuzenteek gemeld bij het Centrum Monitoring Vectoren van de NVWA. De eerste vondst was begin mei in Drenthe, ook op een paard.

Vorig jaar zijn er in totaal 10 vondsten van de reuzenteken gemeld. Ze worden meegebracht door trekvogels vanuit zuidelijker gebieden, zoals het Middellandse Zeegebied. De hyalomma-teek kan gevaarlijke ziektes overbrengen, zoals het virus dat Krim-Congo-koorts veroorzaakt. Die ziekte verspreidt zich via bloed- en lymfebanen in het lichaam en leidt tot leverschade. Ook in andere weefsels en organen kunnen zwellingen en bloedingen ontstaan. In sommige gevallen is de ziekte zelfs dodelijk. De kans dat een teek die in Nederland wordt gevonden ook een virus bij zich draagt is heel erg klein.

Paardeneigenaresse Eva de Jong uit Rockanje zette foto’s van de reuzenteek op Facebook:

Bron: Groene Ruimte / RTL Nieuws / Facebook / Horses.nl