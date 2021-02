Rich Fellers toegevoegd aan SafeSport schorsingslijst

De internationale springruiter Rich Fellers en zijn vrouw, Shelley Fellers, zijn gisteren toegevoegd aan de schorsingslijst van het U.S. Center For SafeSport. De overtredingen worden omschreven als "beschuldigingen van wangedrag". De twee zijn tijdelijk geschorst en ontvingen daarnaast een contactverbod.

Maggie Kehring, voormalig leerlinge van Rich, diende een klacht tegen hem in. Haar advocaat stuurde een verklaring naar The Chronicle of the Horse. Daarin vertelt de amazone dat ze begrijpt dat iedereen discussieert over haar vorige trainer, maar dat ze hoopt dat iedereen haar en haar familie privacy gunt. Ze heeft deelgenomen aan het proces van U.S. Center For SafeSport en gaat zich nu weer volledig richten op de sport.

Privacy

De advocaat van Rich weigerde commentaar te geven over de zaak. Ook de U.S. Equestrian Federation (USEF) benadrukt de privacy en vertrouwelijkheid van het proces voor de betrokken partijen.

Bron: Horses.nl / The Chronicle of the Horse