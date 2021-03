Ringsteken op Werelderfgoedlijst van Unesco

De Duitse Unesco-commissie heeft ringsteken - een traditie in de deelstaat Schleswig-Holstein - opgenomen in het landelijk register van immaterieel cultureel erfgoed. De minister van Cultuur, Karin Prien, verwelkomende deze beslissing en prees het ringsteken als een 'zichtbare uiting van solidariteit en gemeenschap'.

Ringsteken is een folkloristische traditie en heeft zich de afgelopen decennia ontwikkeld tot een populaire sport. De wedstrijden worden gehouden in de maanden mei, juni, juli en augustus en worden zowel individueel als in teamverband gereden. In Schleswig-Holstein zijn er tegenwoordig rond de 300 actieve clubs met circa 9.000 leden.

Diep verankerd

Onder de titel immaterieel cultureel erfgoed schaart Unesco mondelinge tradities, festivals, podiumkunsten, kennis en traditionele ambachtelijke kunsten. De commissie is van mening het traditionele ringsteken diep verankerd is in de lokale bevolking en op maneges. “Ik ben blij dat het ringsteken zijn weg gevonden heeft naar het landelijke register van immaterieel cultureel erfgoed”, aldus minister Prien.

Bron: Pferd und Sport