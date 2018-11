Ringsteken voor goed doel op Jumping de Achterhoek

Al eens internationale springruiters op een Belgisch trekpaard zien ringsteken? Zaterdagavond 1 december worden op Jumping de Achterhoek in Vragender twee teams geformeerd die rond 20.30 uur met de vierbenige zwaargewichten moeten samenwerken om tot het beste resultaat te komen. Het belooft een geweldige show te worden, waarbij het publiek kan wedden. De opbrengst komt geheel ten goede aan Stichting Paardrijden Gehandicapten Oost Achterhoek.

SPG Oost Achterhoek en Paardensportcentrum Lichtenvoorde dragen elkaar een warm hart toe en werkten al samen tijdens de organisatie van de Special Olympics die dit jaar in de Achterhoek plaatsvond. De stichting, die paardrijden en mennen voor zo’n vijftig mensen met een beperking mogelijk maakt, moet investeren in een nieuwe tillift. De oude lift staat op Hippisch Centrum de Achterhoek in IJzerlo, is inmiddels veertien jaar en werd destijds overgenomen van het Paardensportcentrum Lichtenvoorde toen het nog toebehoorde aan de Familie Hendriks.

Een oplossing

“Onderdelen van de lift zijn niet meer verkrijgbaar. Mocht hij kapot gaan, dan kan deze niet meer gerepareerd worden”, vertelt Ilona Hendriks, instructrice bij SPG Oost Achterhoek. “Er moet met enige spoed naar een oplossing gezocht worden zodat het rijden voor deze groep behouden blijft. Juist voor deze ruiters, die veelal rolstoel gebonden zijn, is het van belang om regelmatig uit de rolstoel te komen en bewogen te worden door het paard. Het stimuleert de bloedsomloop, de darmfunctie, het vermindert spasmen en zorgt voor ontspanning en plezier. Het geeft hen zelfvertrouwen en een andere kijk op hun omgeving. Eenmaal te paard gaan we in de zomer ook naar buiten en zelfs door de waterbak!”

Jumping de Achterhoek hoopt de ruiters van SPG Oost Achterhoek in het zadel te kunnen houden en een mooi bedrag te kunnen inzamelen.

Bron: Persbericht