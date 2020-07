Risico’s van paardensport

Net als aan veel andere sporten kleven er bepaalde risico's aan de paardensport. Dit heeft er voornamelijk mee te maken dat je op een levend wezen rijdt, dat onvoorspelbaar reageert op prikkels en instinct. Hierdoor kan je paard onverwachte bewegingen maken waar je zelf niet op bedacht bent. Om veilig te kunnen paardrijden moet je dus de nodige ervaring en kennis opdoen.

Blessures bij paardrijden

Mensen die paardrijden lopen niet vaker blessures op dan andere sporters. Wel zijn de blessures die ze oplopen doorgaans ernstiger. In Nederland komen er jaarlijks meer dan 30.000 blessures voor door de paardensport. In meer dan 10 procent van de gevallen komt de ruiter of amazone zelfs in het ziekenhuis terecht voor korte of langere tijd. Vaak gaat het om schouderblessures en blessures aan de armen of benen, zoals een gebroken schouder, enkel of sleutelbeen. Ook letsel aan het hoofd en de nek komt regelmatig voor. Het is als ruiter dan ook geen slecht idee om bijtijds een zorgvergelijker te gebruiken voor een goede zorgverzekering. Blessures die minder ernstig zijn worden regelmatig veroorzaakt door een verkeerde aanspanning van de buik- en rugspieren. Deze zijn te voorkomen door meer ervaring en training.

Leer je paard kennen

Veel ruiters zijn, zeker in het begin, bang om van het paard te vallen. Het beste dat je hiertegen kunt doen is zelf ontspannen. Door je hoofd bij het paardrijden te houden heb jij je aandacht volledig in het moment en let je meer op de signalen van het paard. Neem ook de tijd om je paard goed te leren kennen. Kijk bijvoorbeeld hoe je paard zich in de wei gedraagt en neem de signalen van je paard serieus. Bij het ene paard heeft het niets te betekenen als er een oor naar achter staat, terwijl dit bij een ander paard betekent dat deze op ontploffen staat. Je paard wil graag contact met jou als ruiter. Aai je paard, praat tegen je paard en stel je open voor contact. Tijdens het rijden verleg je jouw focus naar wat er onder jou gebeurt. Verbreekt het paard de verbinding door de rug hol te maken? Of voel je hem verstrakken? Weet je te plaatsen hoe dit komt? Hou je aandacht er tot het afstijgen bij en laat je aandacht niet verslappen, want een ongeluk zit in een klein hoekje.

Veiligheidsmaatregelen

Uiteraard kun je ook beschermende maatregelen nemen zoals het dragen van een veiligheidshelm of bodyprotector. Dit is in Nederland niet verplicht, maar kan verstandig zijn. Het dragen van een veiligheidshelm is wel verplicht tijdens KNHS wedstrijden en wanneer je rijdt bij ruitersportcentra met veiligheidscertificaat. Ook de bodyprotector is in enkele gevallen verplicht, zoals bij het cross-onderdeel van eventing. Extra veilig ben je met speciale veiligheidsstijgbeugels. Deze voorkomen dat je tijdens een val met je voet in de beugels blijft hangen, wat veel letsel op kan leveren.