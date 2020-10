Rode loper voor ziek paard dat 100 km naar kliniek loopt

Toen de Belgische Marianne Stas haar paard Ease afgelopen week naar de kliniek wilde brengen voor een operatie vanwege het Wobbler-syndroom, ging het mis. Het paard raakte in de trailer in paniek en viel om. De eigenaresse zag geen andere keuze dan - samen met een bevriend paard - 100 km te gaan wandelen om haar paard naar de kliniek te brengen. Ze deden er vijf dagen over en de kliniek legde bij aankomst letterlijk de rode loper uit.

Wobbler is een neurologische stoornis, waarbij de signalen vanuit de hersenen of vanuit het ruggenmerg, onvoldoende doorkomen naar de spieren. Rechtuit lopen gaat Ease nog wel goed af. Het paard moet geopereerd worden door de kliniek in Lummen, om te voorkomen dat het verlamd raakt door de aandoening.

‘Groot hart’

Tom Mariën van de paardenkliniek stond klaar toen Ease en Stas aankwamen. “Het is erg straf om zo’n traject af te leggen met zo’n paard”, vertelt Tom Mariën. “Het paard heeft coördinatiestoornissen die je kan vergelijken met iemand die dronken is. 100 km de openbare weg op met een dronken paard, dan kan je je wel inbeelden wat voor een groot hart deze mevrouw voor haar paard heeft.”

Alleen bospaden

De tocht voerde van van Overijse naar Meldert (Lummen). Een stevige tocht, vergezeld door een ander paard en een vriendin van Stas. “We moeten de grote wegen vermijden. Ease heeft zijn thuis ook nog nooit verlaten en is niet gewend aan verkeer. We nemen nu dus enkel ruiterpaden en bospaden, waardoor de wandeling 100 kilometer lang is geworden” vertelde Stas eerder aan de VRT. Onderweg werden de paarden steeds opgevangen, bijvoorbeeld in een manege. “Heel veel mensen zijn solidair en helpen het parcours mee uit te stippelen en overnachting te zoeken.”

Bekijk hier de foto van de rode loper

Bron: VRT / Horses.nl