Rothenbergers en paarden weer thuis

De familie Rothenberger is weer terug verhuisd naar huis. Semmieke Rothenberger maakte dat op haar Instagram bekend. "We are back", was het onderschrift bij een foto van de nieuwe stallen.

“Zo blij dat we alle paarden weer hier hebben. Nu hebben we alleen nog een beetje tijd nodig om weer gewend te raken aan thuis zijn”, aldus de amazone.

Eind februari verwoestte een brand een groot deel van Gestüt Erlenhof van de familie Rothenberger in Bad Homburg en daarbij kwamen vijf paarden om het leven. De bij de brand verloren gegane rijhal en stallen zijn herbouwd en de paarden zijn inmiddels ook weer terug.

De rijhal is ook al in gebruik genomen.

Bron: Horses/Instagram

