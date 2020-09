Ruim 1.300 meldingen van paardenleed in 2019

Paarden en pony’s zijn na katten en honden het vaakst slachtoffer van verwaarlozing. Dat meldt De Dierenbescherming. In 2019 maakte de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) in totaal 1.327 nieuwe dossiers aan over paarden en pony’s. Veelvoorkomende problemen waren het ontbreken van juiste vachtverzorging, slechte huisvesting en verwaarloosde hoeven. De Dierenbescherming start een nieuwe campagne om dierenleed te voorkomen.

Ruim een kwart van alle zaken die binnenkomen bij de LID gaat over mogelijk dierenleed bij paarden en pony’s. “Na katten en honden krijgen wij over paarden en pony’s de meeste meldingen binnen, maar veel mensen lijken niet te weten dat het zo vaak voorkomt”, vertelt Lisanne de Boer, woordvoerder bij de Dierenbescherming. Gemiddeld is er in 12 procent van de meldingen geen sprake van een overtreding. In de rest van de gevallen is er echt iets aan de hand en moet de LID ingrijpen.

Nieuwe campagne

De inspecteurs treffen de dieren vaak in erbarmelijke omstandigheden aan. In de campagne ‘Help ons redden’, die vandaag van start gaat, deelt De Dierenbescherming onder meer tips voor de juiste verzorging van paarden en pony’s. “De beelden die voorbij komen zijn vreselijk. Denk dan aan paarden met ontlasting in de vacht en flink onverzorgde hoeven”, zegt De Boer. Voor 98% van deze dieren komt hulp gelukkig op tijd. “Een dier is geen iPad die je weg kan leggen wanneer je het zat bent”, waarschuwt De Boer tegen ondoordachte aankopen.

Bezorgde burgers

Veel van de meldingen die De Dierenbescherming krijgt, komen van gewone, bezorgde burgers. Inspecteur van de LID Jan Verkuijl: “Paarden en pony’s staan vaak op een stuk land naast een openbare weg en zijn dus voor iedereen goed zichtbaar.” De LID kan op verschillende manieren optreden. Soms door te eisen dat het dier naar een dierenarts gaat. Maar als je het als eigenaar heel bont maakt of niet meewerkt kan de LID er zelf een dierenarts op af sturen. Kosten worden dan verhaald op de eigenaar. Ook kunnen dieren in beslag worden genomen en kan de eigenaar een boete krijgen.

Bron: Dierenbescherming / De Telegraaf / Horses.nl