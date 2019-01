Ruiters te voet voor klusjesdag in Leenderbos

In het kader van 'Adopteer je Route' heeft een groep ruiters uit Leende en omgeving zaterdag hun paard laten staan om te klussen in het Leenderbos.

Amazones, ruiters en menners uit de regio gingen zaterdag zelf aan de slag met het snoeien en zagen van storende takken, het plaatsen van nieuwe routebordjes en het inzamelen van zwerfafval. Het gezamenlijke initiatief van Staatsbosbeheer en de KNHS moet ervoor zorgen dat de men- en ruiterpaden toegankelijk, veilig en mooi blijven.

Pilot

Vanwege bezuinigingen is er net nog genoeg budget om de natuurgebieden open te houden, maar schiet het onderhoud erbij in. Boswachter Erik Schram van Staatsbosbeheer vertelt op ED.nl dat Staatsbosbeheer en de KNHS daarom de handen ineengeslagen hebben om de paden vrij te houden. “In Nederland worden ieder jaar 17 miljoen buitenritten gemaakt”, stipt Johan Castelijns, regioconsulent Zuidoost-Brabant van de KNHS, het belang van goede men- en ruiterpaden aan. Hij geeft aan dat elders al ruiter- en menpaden zijn afgesloten. Castelijns: “Voor ons is dit een pilot. Dit is de eerste keer dat er een opruimdag in Brabant wordt gehouden.”

Zowel Staatsbosbeheer als de KNHS wil de pilot over een groter gebied uitrollen.

Bron: ED