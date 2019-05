Ruiters willen met protestactie aanpassingen van regels in grensgebied

Of je nu voetganger bent of met de fiets in het grensgebied met Duitsland toevallig over de grens gaat, je hoeft er niet over na te denken. Voor ruiters is dat anders: zonder speciaal gezondheidscertificaat mogen ze officieel niet met hun paard op het terrein van de buren komen. "Maar weinigen weten van deze regel", schrijft De Gelderlander.

“Te gek voor woorden vinden de paardensportliefhebbers aan beide zijden van de grens. Met een grote protestactie zondag bij Pferdehof Montferland in Elten willen ze voor elkaar krijgen dat de de regels worden aangepast. Vrij paardrijden over paden in het grensgebied moet (gratis) kunnen, vinden ze”, aldus De Gelderlander.

Verklaring

Sinds 2005 bestaat de regel dat ruiters in Duitsland en Nederland een verklaring moeten hebben als ze bij de buren willen rijden. Het onderzoek dat er voor nodig is, kost tussen de 70 en 130 euro. Het certificaat is 10 dagen geldig.

Boetes

Veel ruiters in de grensstreek zijn niet op de hoogte van de regeling en rijden zonder zorgen over grensoverschrijdende ruiterpaden. Daarbij lopen ze het risico op een boete van de NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit) vanwege het plegen van een economisch delict. Problemen deden zich in de praktijk nauwelijks voor totdat de NVWA een paar jaar geleden wel een keer controleerde en boetes uitschreef.

Afschaffing van regeling

Dierenarts Frans Arts uit het Brabantse Zeeland maakt zich samen met Duitse collega’s en de paardensportbonden sterk voor afschaf van de regeling die hij niet van deze tijd acht “We hebben in het Nederlands-Duitse grensgebied in de regio Nijmegen-Venlo en de kreis Kleef zo’n 7000 vrijetijdsruiters. Zij storen zich nergens aan, terwijl ze wel risico lopen op een boete. Degenen die officieel meedoen aan wedstrijden en mensen die zich bewust aan de regels houden, betalen een hoofdprijs voor een waardeloos onderzoek dat een stempel op een certificaat oplevert dat maar 10 dagen geldig is”, zegt de dierenarts.

