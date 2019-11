Ruiterwissel voor Cigaret JVH Z

De goedgekeurde Zangersheide-hengst Cigaret JVH Z (Clinton x Kannan) zal voortaan onder de Italiaanse vlag worden uitgebracht. De negentienjarige Neri Pieraccini neemt de teugels van het Grand Prix-paard over van Olivier Philippaerts.

Met Philippaerts, die de hengst sinds begin 2018 onder het zadel had, kwam de schimmel uit tot op 1,60m-niveau. Het duo boekte meerdere successen waarvan de tweede plaats in Sires of the World in Lanaken vorig jaar en de top 5-klasseringen in 1,45m- en 1,50m-rubrieken in Sopot, Cannes em Aken enkele hoogtepunten zijn.

Bron: Horseman.be