RVO: Vanaf 1 januari 2024 wijziging registratie importmelding paarden

Vanaf 1 januari is het niet meer mogelijk dat een houder zelf op Mijn RVO een importmelding met paspoortgegevens registreert in het Identificatie & Registratiesysteem (I&R) van het RVO. Vanwege Europese regelgeving moet de registratie worden uitgevoerd door een paspoort uitgevende instantie, wat kosten met zich meebrengt. Dit heeft het RVO via een brief laten weten aan houders die in het afgelopen jaar meer dan drie importmeldingen hebben gedaan.

Vanaf 21 april 2021 is het verplicht aan houders van paarden, pony’s, ezels en zebra’s (paardachtigen) om hun dieren aan te melden in het I&R van het RVO. Deze verplichting geldt voor alle paardachtigen die langer dan 30 dagen in Nederland verblijven. Tot nu toe was het mogelijk om zelf een importmelding te doen met paspoortgegevens in het I&R, maar vanaf 1 januari 2024 moet deze registratie door een paspoort uitgevende instantie worden uitgevoerd.

Paard aanmelden

Wanneer de paspoort uitgevende instantie de eerste registratie in het I&R heeft gedaan, dan moet de houder vervolgens zelf het paard aanmelden op zijn UBN met een aanvoermelding.

Buitenlands paspoort

De verandering geldt ook voor een paardachtige met een buitenlands paspoort en een chipnummer dat niet begint met 528. Bijvoorbeeld een dier dat al langere tijd in Nederland is, maar nog niet bekend in I&R. Voor de eerste registratie (importmelding) met paspoortgegevens in I&R moet er contact worden opgenomen met een Nederlandse paspoort uitgevende instantie.

Export

Om problemen met eventuele export van paard(en) te voorkomen is het verstandig om ervoor te zorgen dat ze geregistreerd staan in het RVO. Wanneer een paard namelijk niet geregistreerd staat, kan het ook geen gezondheidspapieren krijgen voor export.

Bron: Horses.nl/Brief RVO