SBS- en NRPS-gekeurde Brugal VDL verkocht naar Mexico

Dij bij het SBS- en NRPS-goedgekeurde hengst Brugal VDL (Indorado x Guidam), die in 2017 internationaal werd uitgebracht door Mathijs van Asten en daarvoor door John McCrea werd gereden, is verkocht. De schimmelhengst gaat zijn sportcarrière voortzetten in Mexico, waar hij afgelopen weekend zijn eerste foutloze parcours er al op heeft zitten.

Brugal VDL werd gefokt door H.B. Dirksen en M.A. Hijlkema uit Tirns en vertrok eind 2012 naar de stallen van Jonathan McCrea in de Verenigde Staten.

In 2015 liep de schimmelhengst zijn eerste internationale 1,45m- en 1,50m-wedstrijden met de Amerikaan en in 2017 keerde de hengst terug op Nederlandse bodem, waarna hij onder het zadel kwam van Van Asten. Het duo kwam dat jaar een paar keer internationaal uit met als hoogtepunt de overwinning in de Grote Prijs van Asten.

Amateur

Ernesto Canseco, de voormalige stalruiter van VDL Stud, heeft de inmiddels dertienjarige hengst een maand geleden verkocht aan een amateur in Mexico. “Hij stond bij Egbert Schep op stal en ik kreeg van hem de kans om Brugal te kopen voor deze klant”, aldus Canseco. “Hij is verkocht aan een amateur, die hem uit gaat brengen in de lagere rubrieken en gisteren hebben ze samen al een mooi foutloos rondje gereden.”

Dekhengst

Brugal VDL heeft niet veel gedekt en heeft ook nog geen nakomelingen, die opvallen in de sport. De nieuwe eigenaar heeft de hengst gekocht voor de sport en hij zal in Mexico dan ook niet meer worden ingezet voor de fokkerij.

