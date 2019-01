Schaijkse heide krijgt waarschuwingsbord voor knabbelende paarden

Automobilisten, die over het begrazingsgebied de Palmstraat in Schaijk rijden worden binnenkort door een waarschuwingsbord geattendeerd op het gevaar van knabbelende paarden. Er is al een parkeerverbod in het gebied waar een 30 km-zone loopt tussen de begrazingsgebieden in, maar volgens AD.nl komt het bord daar binnenkort bij omdat paarden echt door auto's worden aangetrokken.

Voorheen waren de begrazingsgebieden in de Maashorst afgesloten voor automobilisten, maar omdat er gebieden aan elkaar zijn verbonden en de weg ertussen nog wordt gebruikt zijn er wildroosters aangelegd.

Pictogram

Naast het parkeerverbod heeft ARK Natuurontwikkeling een pictogram bedacht om automobilisten te waarschuwen. “Het is onverstandig om de auto te parkeren of daar met de auto stil te gaan staan, bijvoorbeeld om foto’s te maken. De paarden worden namelijk vaak aangetrokken door de lak van de auto en schrapen deze er met hun tanden van af‘’, meldt Anke Dielissen van ARK.

Metallic lak is favoriet

Volgens Dielissen is niet bekend waarom de paarden dit doen, maar wel dat alle paarden het blijkbaar lekker vinden. “Eenmaal van de lak geproefd blijkt het naar meer te smaken. Vooral metallic lak is in trek bij paarden.‘’

Volgens een woordvoerder van Staatsbosbeheer doen paarden dat omdat ze behoefte hebben aan zout. “Daarom likken en bijten ze.”

In de westhoek van de Bommelerwaard in het begrazingsgebied bij Slot Loevestein van FREE Nature en in de Ooijpolder bij Nijmegen worden automobilisten ook geattendeerd op paarden, maar de primeur voor het ‘knabbelende paard’-bord is voor Schaijk.

Bekijk hier het bord

Bron: AD.nl