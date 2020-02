Seksueel misbruik in de Franse paardenwereld

Nadat seksueel misbruik in de paardenwereld eerder al in het nieuws kwam in Duitsland en de Verenigde Staten, is het nu ook raak in Frankrijk.

Eerder deze week stuurde Amélie Quéguiner, eigenaresse van een manege in de Franse Dordogne, een open brief aan Serge Lecomte, president van de Franse Ruiterfederatie, over seksueel geweld tegen minderjarigen in de paardensportwereld. In deze brief schrijft Quéguiner over verkrachtingen, waarvan ze het slachtoffer was toen ze nog een jonge ambitieuze amazone was. Donderdag reageerde Lecomte via een persbericht.

Steun

Lecomte laat weten dat hij zijn volledige steun en solidariteit wil betuigen aan alle slachtoffers van seksueel misbruik in de sport. Verder laat Lecomte weten dat de overheid de jonge atleten gaat beschermen door middel van een wettelijk voorstel. Inmiddels hebben meer dan vijftig topruiters, waaronder Olivier Guillon, als topsportvertegenwoordiger een forum gevormd om de slachtoffers een stem te geven. Ook de Franse overheid heeft gereageerd en aangekondigd maatregelen te gaan nemen voor een veilig klimaat voor de sporters.

“Voordat ik leraar en manager was van een manege, was ik in de jaren tachtig een klein meisje dat paardrijden beoefende in een club die aangesloten is bij de federatie waarvan u vandaag de voorzitter bent. De eerste drie instructeurs die ik had voedden mijn passie. Uit deze passie ontstond de liefde voor wedstrijden en eventing in het bijzonder. Terwijl ik mijn passie volgde en mijzelf als ruiter steeds meer ontwikkelde, was ik de prooi en het slachtoffer van drie mannen. De instructeur van mijn club toen ik tien jaar was, de regionale technisch adviseur destijds meerdere keren tijdens de training in mijn club en reizen tijdens het kampioenschap, en een andere instructeur tijdens een regionale cursus”, aldus Quéguiner.

Huiveringwekkend

De woorden van Quéguiner, die nu de eigenaresse is van een manege in La Roche-Chalais in de Dordogne, zijn huiveringwekkend. Zelf heeft Quéguiner aangifte gedaan tegen de drie mannen. “Niet om te praten over mijn persoonlijke zaak, maar om u te wijzen op de omvang van seksueel geweld tegen kinderen in de sport en paardrijden”, aldus Quéguiner in haar open brief.

Nicole Belloubet en Roxana Maracineanu, ministers van Justitie en Sport en Adrien Taquet, staatssecretaris voor kinderbescherming hebben aangekondigd dat er nog meer controle moet zijn op het gedrag van de trainers en de vrijwillgers, die met jonge atleten werken. ‘Signalen moeten nog beter worden opgevangen en maatregelen zullen waar nodig getroffen gaan worden.’

Bron: GrandPrixreplay