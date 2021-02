Sloet roept fokkers op: ‘Help mee aan noodzakelijk onderzoek’

Op de KWPN Hengstenkeuring was in één van de omlijstende programma's ook aandacht voor de aandoening 'groepsgewijze keelverlamming' bij jonge paarden. Prof.dr. Marianne Sloet van de Faculteit Diergeneeskunde te Utrecht legde nog eens uit wat het precies is en riep fokkers om mee te werken aan noodzakelijk onderzoek.

Sloet: “Groepsgewijze keelverlamming is niet nieuw, maar we denken dat eigenaren er steeds opener over worden en het daarom vaker aan het licht komt. De aangetaste paarden zijn heel benauwd, hebben soms bloederige bellen aan de neus en maken een heel specifiek geluid.”

Roze bellen

Tijdens de uitzending werd een filmpje getoond van een zeer benauwd paard, een heftig beeld. “De roze bellen zijn een zeer slecht teken, deze paarden overlijden kort daarna of moeten worden geëuthanaseerd. Niet alle paarden gaan dood maar we zien wel regelmatig restverschijnselen, zoals cornage, ataxie, een dronkemansgang, en sommige eigenaren praten over een karakterverandering. Het komt bij alle paarden voor die in een groep worden gehouden en ook op verschillende leeftijden. Je ziet het dus niet alleen bij paarden in de opfok, maar bijvoorbeeld ook bij ET-merries die in een groep worden gehouden.”

Niet besmettelijk

Groepsgewijze keelverlamming is niet besmettelijk. “Maar het is nog niet bekend hoe het ontstaat, wellicht via het voer, of een virus. Het is lastig. Er zijn gevallen bekend waar de ene kant van de voergang is aangetast en de andere kant nergens last van heeft. Ook kan het zijn dat iemand een paar paarden verplaatst heeft of meegenomen uit de opfok, en dan vier weken later problemen krijgt. Bij navraag blijken dan in die opfok ook problemen te zijn. Het heeft dus tijd nodig om zich te ontwikkelen.”

Onderzoeksgroep

“Momenteel zijn we bezig een onderzoeksgroep samen te stellen om zo meer te weten te komen over de ziekte. Dit wordt gefinancierd door allerlei partijen waaronder de ‘Vrienden Diergeneeskunde’. Dit is belangrijk want het is echt een ernstige ziekte. Ik roep dan ook alle eigenaren op om contact op te nemen als ze dergelijke gevallen tegenkomen. Ze kunnen dan, ook volledig anoniem als ze willen, meewerken aan het onderzoek, om zo gezamenlijk achter de oorzaak van deze vervelende ziekte te komen.”

Meer weten over Groepsgewijze keelverlamming? Lees dan dit artikel.

Bron: KWPN