Ilonka Kluytmans en haar partner zijn op de valreep van 2020 trotse ouders geworden. Op 30 december beviel de eventingamazone van een dochter. Het meisje heeft de naam Micky Toontje van Hees gekregen.

Baby Micky is 52,5 cm lang en weegt 3.490 gram. “Het was een pittige bevalling maar ooh wat is het mooi zo met z’n drieëen”, aldus kersverse moeder Ilonka Kluytmans.

Bron: Horses.nl