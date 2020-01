Britt Dekker doneert maandsalaris aan koala’s

Met de actie SOS Koala wordt geld ingezameld voor koala’s en andere dieren die in Australië bedreigd worden door de bosbranden. Ook Britt Dekker draagt haar steentje bij in de vorm van haar maandsalaris.

“Ik doneer mijn hele maandsalaris van @zappsport @omroep.avrotros aan de koala’s dus bij deze dik in de 70.000 euro!”, schrijft Britt Dekker op Instagram. “Doen jullie allemaal een klein beetje, alles voor de dieren in Australië die zo hard onze hulp nodig hebben!”

Salaris Talpa

Dekker kan haar Talpa salaris overigens niet doneren, omdat ze in plaats van haar salaris het paard George heeft gekregen. Ze schrijft: “Mijn salaris van Talpa had ik er anders ook bij gedaan maar dat kan helaas niet, want dat is een paard.”

Bron: Instagram/Telegraaf/Story