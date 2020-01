Britt Dekker vervult laatste wens negenjarige fan

Britt Dekker is 2020 begonnen met een barmhartige daad. De presentatrice en paardenliefhebber heeft namelijk voor Make-A-Wish Nederland op nieuwjaarsdag een ernstig ziek meisje van negen jaar oud haar laatste wens in vervulling laten gaan.

De negenjarige Chloé heeft een hersentumor en haar grote idool is Britt Dekker. Als allerliefste wens wil ze Britt in het écht zien, samen met de paarden. Op nieuwjaarsdag had Chloé een bijzondere ontmoeting met Britt.

Laatste wens

Op social media deelt Britt Dekker filmpjes en een foto waarbij ze haar grote fan Chloé ontmoet. Daarbij schrijft Dekker: “Mijn eerste dag van het jaar heb ik doorgebracht met een grote fan. Ik werd maandag gebeld door Make-A-Wish Nederland dat ze een laatste wens had.. om mij en de paarden te ontmoeten. Dit negen jaar oude meisje haar positiviteit en opgewektheid zijn een enorme inspiratie. Hartje voor mijn nieuwe kleine grote vriendin, Chloé.”

Ernstig zieke kinderen

Make-A-Wish Nederland zet zich in om de wensen van ernstig zieke kinderen te vervullen. In 2018 heeft Britt ook al eens de stichting geholpen, waarbij twee meisjes haar ontmoetten en op haar Friese paard Vito mochten rijden.

Bron: Britt Dekker/Telegraaf/Horses.nl