Cathrine Dufour en Rasmine Laudrup getrouwd

Vanmiddag maakte de Deense dressuuramazone Cathrine Dufour via Instagram bekend dat ze met springamazone Rasmine Laudrup is getrouwd. ''Een paar weken geleden zijn we getrouwd en hebben we onze achternaam veranderd, maar het huwelijksfeest zal pas volgend jaar zijn'', aldus Dufour. De 27-jarige dames hebben nu de gecombineerde achternaam Laudrup-Dufour.

In januari vorig jaar begon Dufour de samenwerking met Rasmine Laudrup, de dochter van de bekende Deense voetballer Brian Laudrup, die ze enkele maanden daarvoor had ontmoet. Vorig jaar vroeg Laudrop Dufour ten huwelijk vlak nadat Dufour het Deense dressuurkampioenschap had gewonnen. Inmiddels is het paar getrouwd en hebben ze hun eigen stal in Fredensborg.

Bron: Horses.nl/Instagram