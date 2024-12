Charlotte Dujardin zwanger van tweede kindje

Charlotte Dujardin maakte in haar reactie op de sancties van de FEI vandaag bekend dat ze in verwachting is van een tweede kindje. In de laatste zin van het persbericht meldt de Britse amazone: "Op dit moment is de energie die ik heb gericht op Dean en onze dochter Isabella, en we kijken allemaal heel erg uit naar de komst van ons nieuwe gezinslid."