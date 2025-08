Eve Jobs en Harry Charles in huwelijksbootje gestapt

Eve Jobs, de 27-jarige dochter van wijlen Apple-medeoprichter en tech-icoon Steve Jobs, trouwde afgelopen weekend met de 26-jarige springruiter Harry Charles. De viering vond plaats op een landgoed in de Zuid-Engelse Cotswolds.

Beiden zijn zeer succesvol in de sport, zo heeft Eve Jobs brons gewonnen op de Pan Am Games. Harry Charles was vorig jaar een gevierd gouden medaillewinnaar met het Britse team op de Olympische Spelen in Parijs. Charles is daarnaast één van de jongste ruiters ooit die zijn Olympisch debuut, dit was op de Olympische Spelen in in Tokio.

Bron: Horses.nl