Fransje van der Meer getrouwd

Grand Prix-amazone Fransje van der Meer en haar partner Jordi Bennis zijn in het huwelijksbootje gestapt. Op 15 september gaf het paar elkaar het jawoord. "De dag waar we lang naar hebben uitgekeken en het was nog zoveel mooier dan vooraf gedacht. Alles was perfect", aldus het bruidspaar.

Een van de bekendste paarden van Fransje van der Meer is Aquamarijn (United x Gribaldi). Ze leidde Aquamarijn vanaf jong paard op naar de Grand Prix en verkocht de merrie in 2016 aan Yvonne Losos de Muñiz. Deze combinatie komt uiterst succesvol uit in de internationale Grand Prix en nam onder andere deel een aan de Olympische Spelen in Tokio, twee Wereldbekerfinales en het WK in Herning. Ook het succesvolle Lichte Tour-paard Echt Mooi (Voice x Sandreo) komt uit de stallen van Van der Meer.

Tweede United-merrie in GP

Momenteel komt Van der Meer in de Grand Prix uit met Histaria (United x San Remo). Ook deze merrie leidde de amazone vanaf jong paard op naar het hoogste niveau.

Bron: Horses.nl