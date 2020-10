Huwelijksklokken luiden voor Jenny Schreven

Grand Prix-amazone Jenny Schreven en haar partner Alain Broft zijn in het huwelijksbootje gestapt. Het paar gaf elkaar het ja-woord op 29 september.

Jenny Schreven was uiterst succesvol bij de jeugd. Zo maakte de amazone bij de junioren deel uit van het gouden EK-team en bij de young riders won ze twee keer Europees teamzilver. Bij de senioren boekte ze haar grootse successen met Krawall (Focus x Roemer). Hoogtepunt van hun carrière was deelname aan de Wereldbekerfinale van 2012 in Den Bosch.

Schreven heeft momenteel meerdere paarden onder het zadel en is daarnaast actief als jurylid tot en met de Grand Prix.

Bron: Horses.nl